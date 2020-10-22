Депутат ГД Нилов оценил идею заморозки тарифов на домашний интернет

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22 октября 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

работа за компьютером, pixabay.com

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в рамках разговора с журналистами в четверг оценил идею заморозить тарифы на услуги домашнего интернета до 1 июля будущего года.

Ранее депутат ГД Евгений Федоров выступил с предложением о временной заморозке тарифов.

Ярослав Нилов в беседе с RT отметил, что не может подтвердить сильный рост стоимости домашнего интернета, однако вопрос "поставлен в правильном ключе". Парламентарий заявил, что комитет по труду в настоящий момент готовит к второму чтению законопроект об удаленной/смешанной занятости. Он также считает, что одной заморозкой вопрос тарифов решить не удастся.