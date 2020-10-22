Депутат Госдумы Федоров предложил временно заморозить цены на домашний интернет
22 октября 2020, 10:26[ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Евгений Федоров выдвинул идею заморозить тарифы на услуги домашнего интернета до 1 июля следующего года и направил соответствующее предложение в Министерство цифрового развития РФ.
Копия письма на имя главы ведомства Максута Шадаева поступила в распоряжение RT. В своем предложении Евгений Федоров отметил, что многие работодатели пересмотрели принципы организации труда и перевели значительную часть сотрудников "на удаленку" в связи с пандемией COVID-19.
Депутат также обратил внимание на то, что недавний опрос операторов фиксированной связи, в частности, домашнего интернета, продемонстрировал, что они ожидают увеличения тарифов на свои услуги в 2021 году на 10—20%. По его словам, это потребует дополнительных расходов от перешедших на дистанционную работу сотрудников, которые и без того понесли финансовые потери.
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