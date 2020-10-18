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Декан факультета психологии МГУ Зинченко рассказал о проблемах детей в период пандемии

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Декан факультета психологии МГУ Зинченко рассказал о проблемах детей в период пандемии
мальчик за компьютером, pixabay.com

Президент Российской академии образования и декан факультета психологии МГУ профессор Юрий Зинченко оценил возможности дистанционного обучения и рассказал о проблемах детей и подростков в период пандемии.

Эксперт отметил, что дети и подростки воспринимают все значительно эмоциональнее, чем взрослые люди, но при этом они являются очень активными пользователями цифрового пространства. Особенно часто они начали пользоваться интернетом в период эпидемии. Родителям и учителям следует определить источники, которым можно доверять и рассказать младшим, как правильно анализировать поступающую информацию и контролировать свои эмоции.

В беседе с RT Юрий Зинченко заметил, что слишком ранее внедрение гаджетов в повседневную жизнь ребенка может приводить к негативным последствиям не только для его психики, но также к сложностям в отношениях с родными и проблемам в учебе. Именно поэтому следует помнить, что электронные устройства не могут быть источником эмоционального развития. С детьми следует общаться и в процессе беседы корректировать при необходимости работу их психики, отношение к миру и процессам, происходящим в обществе.

Декан факультета психологии МГУ также обратил внимание на плюсы дистанционного обучения. При помощи компьютеров и планшетов ребята получают возможность слушать лучших лекторов. Кроме того, онлайн-занятия помогают развивать концентрацию, саморегуляцию и преодолевать клиповое мышление.

ЕТ

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