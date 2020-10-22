За сутки в России скончались 290 пациентов с COVID-19

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22 октября 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

анализы, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки на территории России были подтверждены 290 смертей пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Данную информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперативного штаба, в частности, за минувшие 24 часа 66 летальных исходов среди зараженных коронавирусом нового типа были зафиксированы в Москве, 24 – в Санкт-Петербурге, 14 – в Ростовской области. С начала пандемии в РФ скончались 25 242 человека.

Ранее стало известно, что за сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 15 971.