Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

За сутки в России скончались 290 пациентов с COVID-19

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 290 пациентов с COVID-19
анализы, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки на территории России были подтверждены 290 смертей пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Данную информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперативного штаба, в частности, за минувшие 24 часа 66 летальных исходов среди зараженных коронавирусом нового типа были зафиксированы в Москве, 24 – в Санкт-Петербурге, 14 – в Ростовской области. С начала пандемии в РФ скончались 25 242 человека.

Ранее стало известно, что за сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 15 971.

ЕТ

В мире

ANNA News: турецкий дрон Bayraktar TB2 могли уничтожить в Карабахе из российского «Панциря»

Российский «Панцирь» уничтожил в Нагорном Карабахе турецкий дрон Bayraktar TB2

К уничтожению турецких беспилотных летальных аппаратов Bayraktar TB2 на территории Нагорного Карабаха могут быть причастны комплексы «Панцирь-С». Соответствующую версию выдвинули представители интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью