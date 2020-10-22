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Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке

, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке
извержение вулкана, pixabay.com

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Согласно последней информации, которую предоставили специалисты, он выбросил пепел на высоту около десяти тысяч метров над уровнем моря.

Камчатский филиал ФИЦ "Единой геофизической службы РАН" уточнил, что извержение вулкана Безымянный началось в четверг, 22 октября.

Уточняется, что система сейсмического мониторинга зарегистрировала взрыв в 8.22 по камчатскому времени (23.22 21 октября по московскому времени). Согласно предварительной оценке экспертов, высота пеплового выброса достигла примерно 10 километров.

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