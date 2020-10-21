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МВД: в Краснодаре задержан мужчина, который совершал ложные вызовы о минировании

, 17:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

МВД: в Краснодаре задержан мужчина, который совершал ложные вызовы о минировании

В Краснодаре правоохранители задержали 46-летнего местного жителя. Его подозревают в распространении ложных сообщения о "минировании" с требованием выкупа.

По данным следствия, фигурант рассылал в органы власти и коммерческие структуры сообщения о ложном минировании ключевых объектов города и мест массового скопления людей, среди который аэропорт, суды, ТЦ и прочие.

По каждому такому обращению работали сотрудники органов, эвакуировали из помещений людей и проводили проверки. Все вызовы были ложными. У подозреваемого изъяли 15 больных телефонов, ноутбуки, планшеты и более полусотни сим-карт.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, — сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, что в Краснодаре осудили застройщика, который обманывал людей при долевом строительстве. 

Kub