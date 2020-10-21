В Краснодаре осудили недобросовестного застройщика

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21 октября 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Прикубанский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении гендиректора ООО "Линдт" и ООО "Клубный Квартал".



Застройщику вменяют в вину причинение особо крупного имущественного ущерба "дольщикам". В период с 2013 по 2017 обвиняемый не выполнил обязательства по долевому строительству, однако продолжал привлекать средства потерпевших. Общая сумма ущерба составила более миллиарда рублей.



Кроме того, с 2015 по 2017 год подсудимый проделал подобное снова, на этот раз на сумму свыше двухсот миллионов рублей, — сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.



Мужчине вынесен обвинительный приговор, наказание — семь лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.