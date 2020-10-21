Состояние чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова составляет около 100 миллионов долларов. Как зарабатывает спортсмен

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21 октября 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 24 октября на турнире UFC 254 проведет бой с Джастином Гэтжи, который принесет ему миллионы долларов. За последние два года Хабиб стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов России.

Гонорары

Нурмагомедов получал гонорары за бои в UFC. В январе 2012 года, когда он дебютировал в главном ММА-промоушене, минимальное вознаграждение для бойцов составляло 8 тысяч долларов за участие и 8 тысяч долларов за победу. Победив Камала Шалоруса Хабиб получил 16 тысяч долларов. За второй бой в UFC он заработал 10 + 10 тысяч долларов, за третий 12 + 12, за четвертый — 14 + 14.

По поводу дальнейших гонораров спортсмена - есть вопросы. Данные о гарантированных гонорарах бойцов ММА раскрывают Атлетические комиссии Невады и Калифорнии. Остальные этого не делают. Данные о заработках бойцов на турнирах UFC, проходящих в других местах публикуются на сайте ММА Manifesto, но эта информация не является точной.

«Мои гонорары ни разу не совпадали. Или больше указывали, или меньше. Не знаю, откуда берется эта информация», - отмечал ранее Ислам Махачев.

Размер фиксированных гонораров Хабиба за бои с Элом Яквинтой (состоялся в Нью-Йорке) и Дастином Порье (состоялся в Абу-Даби) остается неизвестным. Согласно же данным Атлетической комиссии Невады, Нурмагомедов за поединок с Макгрегором получил в качестве такого гонорара 2 миллиона долларов. Что касается фиксированного гонорара Хабиба за бой с Порье, то едва ли он мог быть больше 3 миллионов долларов.

По данным «Спорт-Экспресс», за бой с Макгрегором Нурмагомедов в общей сложности заработал 12-15 миллионов долларов, поскольку большую часть суммарного гонорара на шоу UFC 229 составили выплаты от продаж платных трансляций. По информации того же источника, поединок с Порье принес Хабибу как минимум 20 миллионов долларов.

Реклама и бизнес

Среди источников дохода Хабиба Нурмагомедова реклама марки спортивной одежды, перчаток для бокса, энергетического напитка, часов, автосервиса, спортивного питания и масла черного тмина.

У Хабиба есть свой бизнес. Чемпион UFC является совладельцем оператора связи «Первый мобильный». Ему принадлежит 25% акций.

Пару месяцев назад на пресс-конференции в Москве Нурмагомедов сообщил, что у него есть бизнес в сельском хозяйстве.

«У меня есть бизнес-проекты. Буду двигаться аккуратно. Через года три-четыре я смогу сделать 200-300 рабочих мест. Сельское хозяйство очень близко для меня. 13 лет я прожил в селе: ухаживал за коровами. Помню, сажали помидоры. У меня уже есть бизнес в сельском хозяйстве. Год назад я не знал, что такое рентабельность. Сейчас продолжаю учиться, развиваться умственно. Жизнь учит человека», - рассказал спортсмен.

В феврале этого года отец бойца Абдулманап Нурмагомедов сообщал, что состояние чемпиона UFC составляет порядка 100 миллионов долларов.