Назван гонорар Хабиба Нурмагомедова за победу над Гэтжи

Аргументы Недели → Спорт 13+

25 октября 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Хабиб, фото: vk.com/khabib_nurmagomedov

За победу в поединке с американским бойцом Джастином Гэтжи руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выплатило россиянину Хабибу Нурмагомедову шесть миллионов долларов. Источник издания The Sports Daily сообщил, что победитель поединка Нурмагомедов - Гэтжи турнира по смешанным единоборствам UFC 254 также получил бонус в размере 50 тысяч долларов за "Выступление вечера".

Хабибу выплатили еще 40 тысяч за участие в различных мероприятиях промоушена перед боем. В эти суммы не входят отчисления от индивидуальных платных трансляций (PPV) и иные спонсорские выплаты, - передает РИА Новости.

По информации издания Sportekz, руководство UFC заплатило Нурмагомедову три миллиона долларов, размер гонорара не зависел от результата поединка. Победа во втором раунде принесла российскому бойцу еще 90 тысяч долларов. В рублевом эквиваленте спортсмен заработал около 230 миллионов.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 254 прошел 24 октября в ОАЭ на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Поединок Хабиба и Джастина Гэтжи был главным событием турнира. Хабиб победил соперника удушающим приёмом во втором раунде, и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Хабиб объявил об уходе из спорта.