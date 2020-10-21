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Инфекционист Владимир Чуланов: как правильно носить перчатки

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Инфекционист Владимир Чуланов: как правильно носить перчатки
фото: pixabay.com

Основной путь передачи коронавируса (90%) — воздушно-капельный,  10% — контактный путь, когда человек руками касается поверхности, где остался вирус, а потом дотрагивается до глаз, носа или рта.

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов высказал мнение, что можно  защищать перчатками и антисептиком.

Чуланов обратил внимание, что многие неправильно носят перчатки. По словам инфекциониста, перчатки надо правильно снимать, утилизировать. Некоторые люди снимают перчатки и кладут в карман, а потом снова надевают. Это грозит дополнительным риском инфицирования.  Перчатки нужно правильно надеть, не касаться лица, снимать, не касаясь поверхностей перчаток. 

Можно обрабатывал руки антисептиком при входе и выходе из общественного транспорта. Маски важно носить всем без исключения и защищать руки. По словам Чуланова, это поможем сдерживать  ситуацию с заболеванием коронавирусом.

Доктор Александр Мясников назвал четыре  типа заболевания коронавирусной инфекцией.

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