Инфекционист Владимир Чуланов: как правильно носить перчатки

Основной путь передачи коронавируса (90%) — воздушно-капельный, 10% — контактный путь, когда человек руками касается поверхности, где остался вирус, а потом дотрагивается до глаз, носа или рта.
Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов высказал мнение, что можно защищать перчатками и антисептиком.
Чуланов обратил внимание, что многие неправильно носят перчатки. По словам инфекциониста, перчатки надо правильно снимать, утилизировать. Некоторые люди снимают перчатки и кладут в карман, а потом снова надевают. Это грозит дополнительным риском инфицирования. Перчатки нужно правильно надеть, не касаться лица, снимать, не касаясь поверхностей перчаток.
Можно обрабатывал руки антисептиком при входе и выходе из общественного транспорта. Маски важно носить всем без исключения и защищать руки. По словам Чуланова, это поможем сдерживать ситуацию с заболеванием коронавирусом.
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