В РПЦ назвали дату и место отпевания Димитрия Смирнова
21 октября 2020, 12:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сообщили, что отпевание скончавшегося накануне протоиерея Димитрия Смирнова пройдет в пятницу, 23 октября, в храме Христа Спасителя.
Собеседник отметил, что Смирнова будет отпевать управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Мероприятие начнется с литургии в 08.30, затем состоится само таинство — в 10.00.
Смирнов умер от хронического заболевания в возрасте 69 лет.
Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов уточнил детали смерти Смирнова.
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