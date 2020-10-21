В РПЦ назвали дату и место отпевания Димитрия Смирнова

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21 октября 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Димитрий Смирнов, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

В синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сообщили, что отпевание скончавшегося накануне протоиерея Димитрия Смирнова пройдет в пятницу, 23 октября, в храме Христа Спасителя.

Собеседник отметил, что Смирнова будет отпевать управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Мероприятие начнется с литургии в 08.30, затем состоится само таинство — в 10.00.

Смирнов умер от хронического заболевания в возрасте 69 лет.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов уточнил детали смерти Смирнова.