Российские учителя не обязаны иметь отрицательный тест на коронавирус

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21 октября 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

школа, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Школьным учителям не обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус для преподавания, такого требования пока нет. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Глушко заявил, что «если будут требования соответствующие, значит, будут выполняться». При заболевании респираторными инфекциями педагоги смогут вести занятия дистанционно.

Глава Минпросвещения: Локдаун в российских школах из-за коронавируса вводиться не будет .