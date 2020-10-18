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Глава Минпросвещения: Локдаун в российских школах из-за коронавируса вводиться не будет

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава Минпросвещения: Локдаун в российских школах из-за коронавируса вводиться не будет
тетрадь, фото: pixabay.com

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что речи о локдауне в системе российского образования не идет. По его словам, школы продолжают функционировать в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.

«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения», - пояснил он.

Кравцов отметил, что примерно 0,31% - более 100-110 российских школ закрыты на карантин из-за коронавируса, 0,22% - из-за ОРВИ и гриппа. Он добавил, что ситуация контролируется.

БА

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