Блогер-урбанист Илья Варламов: Исторический квартал в Краснодаре — круто

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

https://www.instagram.com/varlamov/

В своём "ЖЖ" блогер-урбанист Илья Варламов похвалили инициативу Краснодарских властей создать в городе исторический квартал.



По его словам, плюсом является то, что власти намерены именно сохранить исторические здания, а не отстроить всё с нуля. Варламов подчеркнул, что "будет круто", если дома качественно отреставрируют и запретят их снос и перестройку.



"Краснодар сможет стать примером для других городов России. Крепкие хозяйственники вдруг откроют для себя, что необязательно все сносить, что на историческом наследии можно зарабатывать, не уничтожая его", — пишет блогер.



Из минусов проекта урбанист выделил тот факт, что концепт затрагивает небольшую территорию в центре кубанской столицы, где располагаются всего несколько исторических зданий.



Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что на здании краснодарского органного зала завершат начатое по проекту итальянского художника граффити. Луиджи Мариа Мураторе намерен лично приехать в краевой центр после окончания пандемии и завершить стрит-арт.