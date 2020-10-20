Итальянский художник завершит граффити в Краснодаре

Аргументы Недели → Культура 13+

20 октября 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Луиджи Мариа Мураторе, известный итальянский стрит-арт художник, сообщил, что намерен закончить роспись стены органного зала Краснодара, которую начали по его эскизам ещё в прошлом ноябре.



Весной итальянец должен был лично завершить проект, однако из-за пандемии и ограничения авиасообщения не смог прилететь и сделать работу в срок. В своём обращении к мэру города Евгению Первышову художник поведал, что собирается прибыть в город и лично закончить арт, когда ограничения снимут и ситуация с пандемией уляжется.



"Думаю, что с рисунком ничего не произойдёт, и у нас будет время закончить его создание позже", — подытожил Луиджи.