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Аргументы Недели Культура 13+

Итальянский художник завершит граффити в Краснодаре

, 10:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Итальянский художник завершит граффити в Краснодаре
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Луиджи Мариа Мураторе, известный итальянский стрит-арт художник, сообщил, что намерен закончить роспись стены органного зала Краснодара, которую начали по его эскизам ещё в прошлом ноябре.

Весной итальянец должен был лично завершить проект, однако из-за пандемии и ограничения авиасообщения не смог прилететь и сделать работу в срок. В своём обращении к мэру города Евгению Первышову художник поведал, что собирается прибыть в город и лично закончить арт, когда ограничения снимут и ситуация с пандемией уляжется.

"Думаю, что с рисунком ничего не произойдёт, и у нас будет время закончить его создание позже", — подытожил Луиджи.

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