С 21 по 23 октября на Кубани прогнозируют заморозки

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ГУ МЧС по Краснодарскому краю проинформировало жителей региона о том, что с двадцать первого по двадцать третье октября на территории Кубани ожидаются заморозки.



По информации ведомства, в эти дни утром и ночью температура может опуститься до отрицательных значений — -1ºС практически во всех районах края кроме побережья.



Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, как кубансике спасатели в Белореченском районе сняли кота с дерева.