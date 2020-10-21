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Аргументы Недели Общество 13+

С 21 по 23 октября на Кубани прогнозируют заморозки

, 09:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С 21 по 23 октября на Кубани прогнозируют заморозки

ГУ МЧС по Краснодарскому краю проинформировало жителей региона о том, что с двадцать первого по двадцать третье октября на территории Кубани ожидаются заморозки.

По информации ведомства, в эти дни утром и ночью температура может опуститься до отрицательных значений — -1ºС практически во всех районах края кроме побережья.

Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, как кубансике спасатели в Белореченском районе сняли кота с дерева. 

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