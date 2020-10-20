На Кубани спасатели сняли кота с дерева

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20 октября 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба "Кубань-СПАС"

В Белореченском районе в посёлке Мирном кот три дня просидел на дереве не реагируя на попытки хозяйки снять его.



Женщина обратилась за помощью к спасателям, рыжий кот не реагировал даже на угощения. На место приехал отряд "Кубань-СПАС", однако снять облюбовавшего дуб питомца оказалось не так просто.



Сначала один из спасателей полез к усатому по трехколенной лестнице, однако животное испугалось и забралось на самую верхушку дерева - на высоту, примерно равную высоте четырёхэтажного дома. Длины лестницы уже не хватало, пришлось вызывать автовышку. С ее помощью работники службы добрались до макушки дерева и сняли кота, благополучно вернув его хозяйке. Животное во время спасательной операции не пострадало, - сообщает пресс-служба "Кубань-СПАС".