В среду москвичей ожидает дождь и снег

21 октября 2020, 08:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в среду, 21 октября. По ее словам, в течение дня выпадет от одного до двух миллиметров осадков.
«Облачная погода, без существенных осадков будет преобладать. Но ближе к вечеру, после 15 часов, пойдут дожди, местами чередуясь с мокрым снегом. В Москве - плюс 3-5, в Подмосковье - плюс 1-6», - пояснила синоптик.
Волосюк отметила, что ветер будет западный, юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду, атмосферное давление днем понизится и составит 750 миллиметров ртутного столба - значительно выше нормы.
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