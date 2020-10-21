В среду москвичей ожидает дождь и снег

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21 октября 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/ globallookpress.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в среду, 21 октября. По ее словам, в течение дня выпадет от одного до двух миллиметров осадков.

«Облачная погода, без существенных осадков будет преобладать. Но ближе к вечеру, после 15 часов, пойдут дожди, местами чередуясь с мокрым снегом. В Москве - плюс 3-5, в Подмосковье - плюс 1-6», - пояснила синоптик.

Волосюк отметила, что ветер будет западный, юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду, атмосферное давление днем понизится и составит 750 миллиметров ртутного столба - значительно выше нормы.