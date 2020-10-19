Синоптики рассказали, что в европейскую часть России тепло вернется в конце недели
19 октября 2020, 22:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Фобос
Синоптики вечером в понедельник рассказали, когда в европейскую часть России вернется теплая для октября погода. Предполагается, что это может произойти уже в конце текущей недели.
Согласно последней информации метеорологов, температура воздуха уже в пятницу будет на 5-7 градусов выше нормы для третьей декады октября – плюс 9-12 градусов. В регионах Черноземья и Среднего Поволжья столбики термометров поднимутся до плюс 13-16 градусов.
Потепление придет и в более восточные регионы РФ. В частности, на юге Башкирии и в Оренбургской области температура повысится до плюс 13 градусов.
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