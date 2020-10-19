В Москве пошел мокрый снег

19 октября 2020, 19:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что вечером в понедельник в некоторых районах Москвы пошел мокрый снег. Предполагается, что он будет местами идти и ночью.
Татьяна Позднякова отметила, что синоптики ранее прогнозировали снег в столице во второй половине дня 19 октября, а также в ночь на вторник, 20 октября,
По словам метеоролога, снежного покрова не образуется, а осадки могут задержаться лишь на газонах. Позднякова подчеркнула, что в общей сложности в Москве сегодня и в ночные часы выпадет менее одного миллиметра осадков.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.