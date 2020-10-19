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Аргументы Недели Общество 13+

19 октября в Сочи ожидаются ливни с грозами

, 09:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

19 октября в Сочи ожидаются ливни с грозами

Во второй половине дня и вечером девятнадцатого октября в Сочи ожидается усиление ветра до семнадцати метров в секунду и дожди с грозами.

В пресс-службе администрации города порекомендовали жителям и гостям курорта временно отказаться от отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности. 

Как писали  ранее "Аргументы Недели", небольшие дожди возможны также и в краевом центре. Синоптики обещали снижение температуры в Краснодаре до 21 градуса в понедельник.

Kub