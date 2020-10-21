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Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга разъяснил слова главы города о людях без масок

, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга разъяснил слова главы города о людях без масок
автобус, фото: pixels.com

Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Анатолий Карманов прокомментировал слова градоначальника Александра Высокинского о том, что людей без масок нужно выталкивать из общественного транспорта в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так», - пояснил он.

Карманов отметил, что мэр призывал людей проявить сознательность, гражданскую позицию и соблюдать масочный режим. По его словам, фраза вырвана из контекста.

Ранее СМИ опубликовали видео, как москвич ударил закашлявшую без маски женщину в метро.

БА

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