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21 октября 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

автобус, фото: pixels.com

Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Анатолий Карманов прокомментировал слова градоначальника Александра Высокинского о том, что людей без масок нужно выталкивать из общественного транспорта в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так», - пояснил он.

Карманов отметил, что мэр призывал людей проявить сознательность, гражданскую позицию и соблюдать масочный режим. По его словам, фраза вырвана из контекста.

Ранее СМИ опубликовали видео, как москвич ударил закашлявшую без маски женщину в метро.