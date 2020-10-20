Мэр Екатеринбурга заявил, что пассажирам можно выталкивать из общественного транспорта людей без масок

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20 октября 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, ekburg. ru/Global Look Press

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во вторник, 20 октября, в рамках разговора с журналистами заявил, что пассажирам общественного транспорта можно самим выталкивать из салонов граждан без масок.

Высокинский, отвечая в прямом эфире E1.RU на вопрос, можно ли выталкивать пассажиров без масок из салонов общественного транспорта ответил: "Можно и нужно".

По словам градоначальника, все видят увеличение числа заболевших коронавирусом нового типа и понимают, что это способно привести к новому режиму ограничений. Мэр Екатеринбурга напомнил, что ограничения в той или иной мере коснулись почти каждого жителя города. Именно поэтому власти призывают граждан соблюдать масочный режим.