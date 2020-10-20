Мэр Екатеринбурга заявил, что пассажирам можно выталкивать из общественного транспорта людей без масок
20 октября 2020, 21:44[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во вторник, 20 октября, в рамках разговора с журналистами заявил, что пассажирам общественного транспорта можно самим выталкивать из салонов граждан без масок.
Высокинский, отвечая в прямом эфире E1.RU на вопрос, можно ли выталкивать пассажиров без масок из салонов общественного транспорта ответил: "Можно и нужно".
По словам градоначальника, все видят увеличение числа заболевших коронавирусом нового типа и понимают, что это способно привести к новому режиму ограничений. Мэр Екатеринбурга напомнил, что ограничения в той или иной мере коснулись почти каждого жителя города. Именно поэтому власти призывают граждан соблюдать масочный режим.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.