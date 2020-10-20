Отвечать за тушение природных пожаров в муниципалитетах будут органы местного самоуправления

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20 октября 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МЧС

В Госдуме поддержали законопроект, который поможет снизить риски перехода природных пожаров на населенные пункты.

Законопроектом предлагается наделить органы власти субъектов федерации полномочиями по тушению природных пожаров. При этом тушение пожаров на землях лесного фонда, обороны и безопасности, на особо охраняемых природных территориях по-прежнему будет осуществляться силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

«С 1 января 2022 года полномочиями по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов, в том числе на территориях между поселениями, за границами городских и сельских населенных пунктов предлагается наделить органы местного самоуправления муниципальных районов. Годовая отсрочка дается органам местного самоуправления для подготовки необходимых нормативных актов и согласования бюджетов», – пояснил председатель профильного думского комитета Василий Пискарев.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Сибири были инструментом по сокрытию хищения леса.