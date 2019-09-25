Власти признали, что лесные пожары в Сибири были инструментом по сокрытию хищения леса

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25 сентября 2019, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Власти признали, что лесные пожары в Сибири использовали, чтобы скрыть хищения леса. Надзорные органы регионов, где летом бушевали природные пожары, укрывали преступления.

Такие факты известны Генеральной прокуратуре, заявил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман. В ряде случаев были факты коррупции и дознаватели без оснований связывали пожары в лесах с грозами, хотя эксперты давали чёткое заключение о существовании источника огня. Так, в Хабаровском крае 15 актов о признаках уничтожения или повреждения лесных насаждений остались без последующих проверок.

Буксман назвал такие факты упущением и органов расследования, и органов прокурорского надзора. Он призвал к безотлагательной сверке материалов и дальнейшем возбуждении уголовных дел. "Вот только концов теперь не найти", "Да после драки кулаками не машут", - комментируют новость в Сети.