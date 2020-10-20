В возрасте 67 лет скончался декан философского факультета МГУ Владимир Миронов
20 октября 2020, 18:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вечером во вторник, 20 октября, стало известно, что в возрасте 67 лет из жизни ушел декан философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Владимир Миронов.
Информацию о кончине декана философского факультета МГУ к настоящему моменту подтвердили в пресс-службе университета. Уточняется, что дата и место прощания с Владимиром Мироновым будут объявлены позднее.
Отметим, что Миронов являлся выпускником философского факультета МГУ. В 1981 году он начал преподавать на факультете, в 1998 году стал деканом и заведующим кафедрой онтологии и теории познания.
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