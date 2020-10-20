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За передвижением москвичей будут следить через смартфоны

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

За передвижением москвичей будут следить через смартфоны
смартфон, фото: pixabay.com

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы потратит 155 млн руб. на установку 220 аппаратно-программных комплексов (АПК), которые будут собирать MAC-адреса смартфонов и отслеживать по ним движение горожан.

Это следует из данных портала госзакупок. Установить оборудование планируется на остановках и пешеходных стелах. При этом уточняется, что данные пользователей смартфонов в безопасности, потому что информация, полученная системами, будет обезличена. Собранная информация будет отгружена в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы. 

Делается это с целью выяснения реального количества людей в том или ином месте. Отслеживание необходимо и для контроля эпидемиологической ситуации в городе, и для улучшения качества работы общественного транспорта.

Назван способ, как найти скрытую камеру с помощью смартфона.

НС

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