Власти не планируют введение карантина на несколько недель из-за коронавируса, как это было весной

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Федеральные власти не планируют введение карантина в связи с ростом числа заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, как это было весной текущего года. Источник РБК знает, что президент РФ Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

Два федеральных чиновника уверяют, что вариант, при котором Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель для всей России, в настоящее время не рассматривается. «Это исключено», — заявил один из собеседников РБК. По его словам,

На прошлой неделе 14 октября в ходе совещания Путина с членами правительства об отсутствии необходимости в новых ограничительных мерах заявила вице-премьер, глава оперштаба по ситуации с COVID-19 Татьяна Голикова. По ее оценке, ситуация в стране с коронавирусом «управляема».

Как объяснила Голикова, «проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас».

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность введения жестких мер в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в том числе комендантского часа или пропускного режима.