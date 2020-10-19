Собянин ответил на вопрос об ужесточении ограничительных мер из-за коронавируса
19 октября 2020, 10:26[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность введения жестких мер в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в том числе комендантского часа или пропускного режима. Уже несколько недель наблюдается рост заболеваемости.
«Крайние меры - введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», - пояснил он.
При этом Собянин не исключает принятия отдельных точечных решений. Мэр также призвал граждан не забывать о ношении масок в общественных местах и переводе на удаленный режим работы.
Ранее сообщалось, что в Курганской области ограничили работу кафе и ресторанов, а также запретили детям выходить на улицу без взрослых.
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