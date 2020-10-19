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Собянин ответил на вопрос об ужесточении ограничительных мер из-за коронавируса

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин ответил на вопрос об ужесточении ограничительных мер из-за коронавируса
фото: человек в маске, Замир Усманов/ globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность введения жестких мер в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в том числе комендантского часа или пропускного режима. Уже несколько недель наблюдается рост заболеваемости.

«Крайние меры - введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», - пояснил он.

При этом Собянин не исключает принятия отдельных точечных решений. Мэр также призвал граждан не забывать о ношении масок в общественных местах и переводе на удаленный режим работы.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ограничили работу кафе и ресторанов, а также запретили детям выходить на улицу  без взрослых. 

БА

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