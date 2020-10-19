Эксперт Максим Темченко считает, что Россия не скоро выберется из «демографической ямы»

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19 октября 2020, 22:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

На фоне происходящего сложно ожидать того, что падение России в новую «демографическую яму» замедлится в ближайшей перспективе. Так считает финансовый эксперт Максим Темченко.

По словам эксперта, высокая убыль населения во многом обусловлена сочетанием двух факторов: фактической стагнации экономики и роста стандартов качества жизни после периода «тучных нулевых».

«В ближайшем будущем деструктивное влияние этой комбинации усилят экономические последствия эпидемии коронавируса"» – сказал Темченко.

Он также отметил, что текущая макроэкономическая политика вкупе с моделью пространственного развития ставит значительную часть наших сограждан перед тяжелым выбором: либо завести детей «здесь и сейчас», по желанию, либо сохранить удовлетворительный уровень материального обеспечения.

Темченко напомнил, что недавний опрос аналитического центра НАФИ показал, что 46% россиян репродуктивного возраста не намерены заводить детей. По его словам, люди осознают: «необеспеченное» рождение ребенка может не просто подорвать их благополучие, оно также губительно отразится на судьбе детей: низкие доходы родителей не просто лишат их доступа к целому ряду социальных лифтов, но и гарантируют пребывание в состоянии социальной изоляции.

«Вот и та картина, которую видят и аналитики, и семьи, принимающие решение, заводить детей или нет», – считает эксперт.