В Оренбургской области ограничили время работы общепита
19 октября 2020, 21:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: ural56.ru
В Оренбургской области вновь ввели коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер.
В частности, с 24 октября до 9 ноября в Оренбуржье будет приостановлена работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов, моллов и рынков.
С 20 октября и до 9 ноября объекты общепита должны начинать работу не ранее 8 утра и завершать не позднее 22 часов. Вновь запрещено проведение по месту жительства семейных мероприятий с присутствием более чем десяти участников.
До 26 октября должны быть завершены пассажирские перевозки муниципальным транспортом по садоводческим маршрутам, к этой же дате будет решен вопрос о приостановлении действий социальных транспортных карт.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области слепому на оба глаза мужчине выдали водительские права.
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