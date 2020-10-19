В Оренбургской области ограничили время работы общепита

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19 октября 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ural56.ru

Фото: pixabay.com

В Оренбургской области вновь ввели коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер.

В частности, с 24 октября до 9 ноября в Оренбуржье будет приостановлена работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов, моллов и рынков.

С 20 октября и до 9 ноября объекты общепита должны начинать работу не ранее 8 утра и завершать не позднее 22 часов. Вновь запрещено проведение по месту жительства семейных мероприятий с присутствием более чем десяти участников.

До 26 октября должны быть завершены пассажирские перевозки муниципальным транспортом по садоводческим маршрутам, к этой же дате будет решен вопрос о приостановлении действий социальных транспортных карт.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области слепому на оба глаза мужчине выдали водительские права.