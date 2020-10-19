Исаев назвал бюджет законом не о цифрах, а о людях
19 октября 2020, 21:00[ «Аргументы Недели» ]
Первый замруководителя думской фракции ЕР по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил, что бюджет – это закон не о цифрах, а о людях, а также, что внесение бюджета в Думу – это «фактически начало широкого обсуждения бюджета с обществом».
Парламентарий также подчеркнул, что для фракции еще важны две темы. Одна – это очень болезненная для регионов тема обеспечения детей-сирот жильем. Другая крайне важная тема, по его словам, сокращение финансирование лекарственного обеспечения.
«Это абсолютная неправда. Финансирование не только сохраняется в периоде трехлетки, но и увеличивается», – подчеркнул Исаев.
Ранее в Госдуме предложили помочь регионам обустроить площадки для мусора.
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