В Госдуме предлагают помочь регионам обустроить площадки для мусора
19 октября 2020, 18:47[ «Аргументы Недели» ]
Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил запустить на территории всех субъектов РФ федеральную программу по обустройству контейнерных площадок для сбора мусора.
По его словам, для населения состояние контейнерных площадок – один из главных показателей качественной реализации мусорной реформы.
«У нас зачастую контейнерные площадки просто отсутствуют. Они не то, что не в надлежащем виде находятся, – их нет, особенно на селе, а платежки приходят», – сказал парламентарий.
Ранее в Госдуме предложили пропагандировать вакцинопрофилактику в кино и мультфильмах.
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