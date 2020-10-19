В России может быть введен налоговый вычет за занятия спортом

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

тренажеры, pixabay.com

В понедельник, 19 октября, стало известно, что в России могут ввести налоговый вычет за занятия спортом. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела соответствующие поправки.

В сообщении пресс-службы правительства уточняется, что для граждан России, которые занимаются физкультурой и спортом, действительно могут ввести вычет по НДФЛ. Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги дополнит перечень социальных налоговых вычетов. Они предоставляются россиянам, которые тратят свои средства на приобретение лекарств или лечение, оплачивают учебу, вкладывают деньги в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, а также страхование жизни и занимаются благотворительной деятельностью.

Налоговый вычет за занятия спортом может быть предоставлен в размере фактически произведенных расходов, однако не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом прочих соцвычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может достигать 15,6 тысяч рублей.

Подчеркивается, что после доработки законопроект будет внесен в ГД.