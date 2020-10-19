Депутат Госдумы Смолин оценил идею о введении стандарта дистанционного урока

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19 октября 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

книги, pixabay.com

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин оценил в рамках беседы с журналистами идею Института прогрессивного образования ввести в РФ стандарт проведения дистанционного урока.

Депутат считает, что принимать следует не стандарт, а рекомендации, которые могут помочь недостаточно опытным педагогам, но при этом не стеснять свободу педагогического творчества преподавателей высокого уровня.

В беседе с RT Олег Смолин отметил, что если касаться темы объема домашних заданий для детей, то в настоящий момент есть нормативный документ, устанавливающий его. Сложность заключается лишь в том, что никто не может измерить, каков данный объем на самом деле, поскольку для одного школьника эти задания на два часа, а для другого – на пять. По мнению парламентария, в целом, количество домашних заданий в российской школе сейчас слишком велико.