Институт прогрессивного образования предложил ввести стандарт дистанционного урока

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19 октября 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Изображение Jan Vašek с сайта Pixabay

Институт прогрессивного образования предложил ввести в России стандарт проведения дистанционного урока. В обращении института, которое направлено в Минпросвещения, говорится, что во время самоизоляции весной ученики и родители школьников столкнулись с недостаточной организацией уроков.

Было много случаев, когда детям приходилось самостоятельно изучать школьный материал, а формат проведения урока не был обговорён.

Учитывая, что дистанционный формат обучения становится частью образовательного процесса, эксперты института попросили разработать стандарт проведения урока в онлайн-режиме, - передаёт RT.

Специалисты призвали минимизировать объём домашнего задания. Предложено: учащиеся начальных классов должны тратить на домашнее задание не более часа, не более двух часов - ученики средних и до трёх часов учащиеся старших классов. Предлагается распределять дисциплины на те, где требуется обязательное выполнение домашнего задания, и те, где оно носит рекомендательный характер.

Специалисты института предложили запретить перевод дисциплины только на самостоятельное изучение.

В Москве, напомним, школьники 6—11-х классов переведены на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.