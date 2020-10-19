Власти Новгородской области не исключают продления школьных каникул

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19 октября 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Правительство Новгородской области рассматривает возможность продления осенних каникул для школьников.

Сейчас речь идет о продлении их на неделю, как это сделали во многих регионах. С таким предложением вышел губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Осенние каникулы в школах региона должны начаться 26 октября и длиться 10 дней, если не будет принято решение об их продлении», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии продлили осенние школьные каникулы из-за вспышек коронавируса.