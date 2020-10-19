Бабушку из Нижегородской области, в которую выстрелил внук, перевели в областную больницу

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19 октября 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Больница. Фото: pixabay.com

Медики перевели в областную клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Нижнем Новгороде бабушку 18-летнего Даниила Монахова, в которую он выстрелил из охотничьего ружья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

До этого пострадавшая с ранением в живот была успешно прооперирована. Врачи сообщали о планах по переводу пациентки в областную больницу им. Н. А. Семашко. Сейчас женщина находится в стабильно тяжелом состоянии.

Пенсионерка находится в настоящее время на гемодиафильтрации (один из методов очищения крови, применяемый у больных в критическом состоянии). Ее также подключили к аппарату ИВЛ.

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