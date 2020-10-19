Бабушку из Нижегородской области, в которую выстрелил внук, перевели в областную больницу
19 октября 2020, 16:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Медики перевели в областную клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Нижнем Новгороде бабушку 18-летнего Даниила Монахова, в которую он выстрелил из охотничьего ружья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
До этого пострадавшая с ранением в живот была успешно прооперирована. Врачи сообщали о планах по переводу пациентки в областную больницу им. Н. А. Семашко. Сейчас женщина находится в стабильно тяжелом состоянии.
Пенсионерка находится в настоящее время на гемодиафильтрации (один из методов очищения крови, применяемый у больных в критическом состоянии). Ее также подключили к аппарату ИВЛ.
Ранее сообщалось: под Тверью спасли трех заблудившихся в лесу граждан, едва не погибших в болоте.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.