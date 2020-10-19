Под Тверью спасли трех заблудившихся в лесу граждан, едва не погибших в болоте

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 октября 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТопТверь

лес, болото, pixabay.com

В районе деревни Давыдково под Тверью в лесу заблудились три человека. Согласно информации тверского волонтерского поисково-спасательного отряда "Сова", происшествие случилось в воскресенье, 18 октября.

Сообщалось, что у потерявшихся граждан разрядились телефоны. Участок поисков состоял из смешанного леса, ограниченного рекой Оршей с одной стороны и дорогами с других сторон. Погода во время поисковой операции была неблагоприятной – снег сменялся дождем.

В какой-то момент спасатели услышали крики и выстрелы и увидели на своем пути бурелом и болото. Позже выяснилось, что люди, не имевшие при себе фонарей, ночью пересекли реку и застряли на островке в болотах. Волонтеры, которые пытались помочь гражданам, иногда проваливались по пояс. Впоследствии спасателям удалось переправиться на островок при помощи прочного бревна. Людей спасли, однако двое из них очень сильно устали и замерзли. Им вызвали скорую помощь.