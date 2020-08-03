Ребенок с проблемами слуха потерялся в Подмосковье
3 августа 2020, 13:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В городском округе Волоколамск Московской области потерялся десятилетний мальчик с проблемами слуха. В настоящий момент ребенка ищут более 160 человек и свыше 30 единиц техники, в частности, вертолет и беспилотники.
Информация об уходе из дома в неизвестном направлении мальчика, который плохо слышит, поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС главного управления МЧС по Московской области в 16.23 воскресенья, 2 августа. Установлено, что ребенок проживал вместе с родителями в деревне Бражниково.
В поисковую группу входят сотрудники полиции, Росгвардии, ГИМС по Московской области, ГКУ МО "Мособлпожспас", а также кинологи со служебной собакой.
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