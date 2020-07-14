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В Ялте ведутся поиски пропавшего семилетнего мальчика

, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Ялте ведутся поиски пропавшего семилетнего мальчика
Море. Фото: pixabay.com

В Ялте пропал ребенок, он ушел гулять и не вернулся домой. Об этом сообщает администрация города.

Известно: сообщение о пропаже школьника поступило в полицию от его бабушки. Мальчика зовут Илья Кравченко, он родился 8 августа 2012 года.  Рост ребенка около 130 см, худощавого телосложения, блондин, глаза светло-голубые, был одет в темные шорты и футболку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ильи, сообщить им.

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