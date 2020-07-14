В Ялте ведутся поиски пропавшего семилетнего мальчика

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Море. Фото: pixabay.com

В Ялте пропал ребенок, он ушел гулять и не вернулся домой. Об этом сообщает администрация города.

Известно: сообщение о пропаже школьника поступило в полицию от его бабушки. Мальчика зовут Илья Кравченко, он родился 8 августа 2012 года. Рост ребенка около 130 см, худощавого телосложения, блондин, глаза светло-голубые, был одет в темные шорты и футболку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ильи, сообщить им.

Ранее сообщалось: в Саратовской области скончались три человека при чистке выгребной ямы.