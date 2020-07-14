В Саратовской области скончались три человека при чистке выгребной ямы
14 июля 2020, 19:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Сейчас в Саратовской области следователи устанавливают обстоятельства смерти трех человек в Духовницком районе. Пострадавшие погибли при чистке выгребной ямы.
Известно: 14 июля днем местный житель проводил очистку выгребной ямы на придомовой территории соседа. Мужчина спустился по лестнице в яму, там ему стало плохо. На помощь бросились хозяйка дома и ее родственник, они попытались вытянуть пострадавшего, затем тоже почувствовали себя нехорошо и потеряли сознание.
Прибывшие медики констатировала смерть мужчин и женщины.
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