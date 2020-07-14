В Саратовской области скончались три человека при чистке выгребной ямы

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 июля 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Яма. Фото: pixabay.com

Сейчас в Саратовской области следователи устанавливают обстоятельства смерти трех человек в Духовницком районе. Пострадавшие погибли при чистке выгребной ямы.

Известно: 14 июля днем местный житель проводил очистку выгребной ямы на придомовой территории соседа. Мужчина спустился по лестнице в яму, там ему стало плохо. На помощь бросились хозяйка дома и ее родственник, они попытались вытянуть пострадавшего, затем тоже почувствовали себя нехорошо и потеряли сознание.

Прибывшие медики констатировала смерть мужчин и женщины.

Ранее сообщалось: в Саратовской области около 71 тысячи жителей остались без электроснабжения.