Сочи подтопило дождём

19 октября 2020, 16:12[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В Сочи сильным дождём подтопило некоторые районы города.
Информацию о затоплении курорта вместе с соответствующей видеозаписью опубликовал telegram-канал "Телетайп Краснодара".
На записи видно, как потоки дождевой воды текут по улицам, а в них "плывут" автомобили. На других кадрах можно увидеть каскады воды, стекающие по пешеходной лестнице. Бурный поток непрерывно стремится по улицам курорта.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что синоптики прогнозировали для города сильные ливни, грозы и ветер в этот день.
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