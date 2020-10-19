Сочи подтопило дождём

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19 октября 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Скриншот из видео telegram-канала "Телетайп Краснодара"

В Сочи сильным дождём подтопило некоторые районы города.



Информацию о затоплении курорта вместе с соответствующей видеозаписью опубликовал telegram-канал "Телетайп Краснодара".



На записи видно, как потоки дождевой воды текут по улицам, а в них "плывут" автомобили. На других кадрах можно увидеть каскады воды, стекающие по пешеходной лестнице. Бурный поток непрерывно стремится по улицам курорта.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что синоптики прогнозировали для города сильные ливни, грозы и ветер в этот день.