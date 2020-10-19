В Подмосковье введут новые ограничения из-за коронавируса
19 октября 2020, 11:37[ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции в регионе усилят противоэпидемиологические меры. Новые требования вступят в силу с 21 октября.
«Мы в среду, а сегодня это анонсируем, примем дополнительные ограничения. Смысл этих ограничений заключается в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим, наличие зрителей на трибунах в Московской области будет запрещено», - заявил он.
Отмечается, что в Подмосковье уже ограничили работу развлекательных заведений в ночное время.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность введения жестких мер в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в том числе комендантского часа или пропускного режима.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.