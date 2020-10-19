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В Подмосковье введут новые ограничения из-за коронавируса

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье введут новые ограничения из-за коронавируса
человек в маске, фото: pixels.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции в регионе усилят противоэпидемиологические меры. Новые требования вступят в силу с 21 октября.

«Мы в среду, а сегодня это анонсируем, примем дополнительные ограничения. Смысл этих ограничений заключается в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим, наличие зрителей на трибунах в Московской области будет запрещено», - заявил он.

Отмечается, что в Подмосковье уже ограничили работу развлекательных заведений в ночное время.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность введения жестких мер в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в том числе комендантского часа или пропускного режима.

БА

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