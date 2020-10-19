В России выявили 15 982 случая коронавируса за сутки, 179 - умерли

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19 октября 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

медик, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа составило 1 415 316 человек. Об этом стало известно в понедельник, 19 октября.

«За последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 179 летальных исходов … полностью выздоровели 5 328 человек», - пояснили в ведомстве.

При этом наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве – 5376, Санкт-Петербурге – 686, Московской области – 466, Нижегородской области – 292, Ростовской области – 289, Свердловской области – 249 и Воронежской области – 237.

Темп прироста по стране - 1,1%.