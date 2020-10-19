Немерюк рассказал, что в Москве могут ввести QR-коды для посещения салонов красоты и ресторанов

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

ресторан, фото: pixabay.com

В Москве могут ввести QR-коды для посещения салонов красоты, ресторанов и непродовольственных магазинов. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что если система чек-инов для входа в ночные клубы и бары окажется успешной, регистрацию могут ввести для салонов красоты и непродовольственной розницы.

Получать QR-код для входа в ночные заведения в Москве нужно будет с 19 октября. Алексей Немерюк поделился этой информацией в интервью с ресторатором Дмитрием Левицким. Левицкий опубликовал интервью в своем Instagram.

"Очень надеюсь, что данная процедура заработает, покажет свою эффективность, поможет снизить темпы роста заболевших и, как следствие, поможет избежать закрытия предприятий общественного питания", - заключил Немерюк.

Эта мера вводится в связи с ростом осенью числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, весной рестораны, кафе, ночные клубы вообще закрывались из-за пандемии ковида. Заведения понесли огромные убытки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Левицкий (@dmitry_levitsky) 18 Окт 2020 в 1:46 PDT

Департамент транспорта столичной мэрии сообщил, что на этой неделе будет усилен контроль за тем, носят ли пассажиры маски и перчатки. Проверки будут проходить в автобусах, трамваях, в метро и МЦД.