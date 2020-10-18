Дептранс предупреждает: контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте будет усилен

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18 октября 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

метро, пандемия, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Департамент транспорта столичной мэрии сообщил, что на следующей неделе будет усилен контроль за тем, носят ли пассажиры маски и перчатки. Проверки будут проходить в автобусах, трамваях, в метро и МЦД.

На всех станциях московского метрополитена пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудников полиции. Проверки будут вестись на всех видах общественного транспорта. В связи с этим в ведомстве советуют заблаговременно готовиться к поездкам, брать с собой средства индивидуальной защиты. Всех граждан, кто ощущает хотя бы малейшее недомогание, просят остаться дома.

Роспотребнадзор запретил пускать в московский транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты (СИЗ).

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