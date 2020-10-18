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Россияне пишут в соцсетях о странных осложнениях после коронавируса

, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 66.ru

Россияне пишут в соцсетях о странных осложнениях после коронавируса
люди в масках, фото: pixabay.com

Россияне, переболевшие COVID-19, описали странные осложнения после перенесенной болезни в сети в группе «Нетипичный коронавирус (пост ковид)» в Facebook. Они жалуются, что такого никогда с ними не было.

Начались проблемы с желудком, переболевшие теряют много волос, у них периодически случаются панические атаки. Россияне отмечают сухость во рту, появляется слабость до и после приема пищи, частое мочеиспускание. Кто-то сталкивается с ухудшением памяти. А одной женщине пришлось удалить зуб из-за имунной реакции. У кого-то периодически в течение полугода немеют ноги.

При этом необычные симптомы то появляются, то исчезают, потом снова возникают.

В России впервые зафиксировали более 1,5 тыс. смертей из-за COVID-19 за неделю.

НС

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