Россияне пишут в соцсетях о странных осложнениях после коронавируса
18 октября 2020, 16:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: 66.ru
Россияне, переболевшие COVID-19, описали странные осложнения после перенесенной болезни в сети в группе «Нетипичный коронавирус (пост ковид)» в Facebook. Они жалуются, что такого никогда с ними не было.
Начались проблемы с желудком, переболевшие теряют много волос, у них периодически случаются панические атаки. Россияне отмечают сухость во рту, появляется слабость до и после приема пищи, частое мочеиспускание. Кто-то сталкивается с ухудшением памяти. А одной женщине пришлось удалить зуб из-за имунной реакции. У кого-то периодически в течение полугода немеют ноги.
При этом необычные симптомы то появляются, то исчезают, потом снова возникают.
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