В России впервые зафиксировали более 1,5 тыс. смертей из-за COVID-19 за неделю

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18 октября 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России впервые зарегистрировали более 1,5 тысячи смертей из-за коронавируса нового типа за неделю. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что за минувшие семь дней в стране зафиксировали 1 560 смертей из-за коронавирусной инфекции, что стало новым максимумом с начала пандемии. На прошлой неделе на территории РФ вывили 1 239 летальных исходов из-за COVID-19.

Отмечается также, что условный уровень летальности коронавируса (окончательный можно будет назвать только после завершения пандемии) за неделю снизился – в прошлое воскресенье он составлял 1,74%, а в это - 1,73%.