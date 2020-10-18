Вице-президент АТОР Дмитрий Горин предположил, когда можно ждать возобновления въездного туризма

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18 октября 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

туризм, фото: pixabay.com

Возобновление въездного туризма в России ожидается в 2021 году, точные сроки назвать невозможно. Такое мнение выразил в воскресенье вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

В текущем году из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса этого ждать не приходится, сообщает "Свободная пресса".

Вице-президент АТОР также заявил, что восстановление туристической отрасли ожидается с весенне-летнего сезона 2021 года.

Ранее были названы страны с минимальными ограничениями из-за COVID-19 для туристов.