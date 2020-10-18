Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин предположил, когда можно ждать возобновления въездного туризма

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин предположил, когда можно ждать возобновления въездного туризма
туризм, фото: pixabay.com

Возобновление въездного туризма в России ожидается в 2021 году, точные сроки назвать невозможно. Такое мнение выразил в воскресенье вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

В текущем году из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса этого ждать не приходится, сообщает "Свободная пресса".

Вице-президент АТОР также заявил, что восстановление туристической отрасли ожидается с весенне-летнего сезона 2021 года.

Ранее были названы страны с минимальными ограничениями из-за COVID-19 для туристов.

НС

Общество

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию. Он напомнил, что вторая волна COVID-19 в России вызвана во многом приезжающими из отпусков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью